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تحديد موعد قرعتي تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027

رياضة

2023-07-05 | 07:38
تحديد موعد قرعتي تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027
1,836 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء 5 يوليو/ تموز، موعد سحب قرعة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وكأس آسيا 2027 التي ستقام في السعودية.

وستقام قرعة التأهل إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم الخميس 27 يوليو الجاري، الساعة 2:00 ظهرًا و4:00 عصرًا بالتوقيت المحلي على التوالي، 9:00 صباحًا و11:00 ظهرًا بتوقيت العراق. 

يشهد مونديال 2026 مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة بدلًا من النظام السابق بمشاركة 32 منتخبًا؛ وتم تخصيص 8 مقاعد مباشرةً لمنتخبات قارة آسيا إلى جانب مقعد في الملحق القاري، ليكون مجموع المقاعد المخصصة للقارة الصفراء ثمانية ونصف.

ما نظام بطولة كأس العالم 2026؟
مع ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة القادمة من المونديال إلى 48 بدلاً من 32، سيبلغ مجموع عدد المباريات إلى 104 مباريات بدلاً من 64، وسيضمن دور المجموعات 12 مجموعة بكل منها 4 منتخبات، ويتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ32 مع أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ويجري سحب قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم خلال عام 2024، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ18 على 3 مجموعات، وتضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت سيكون هنالك مقعد تاسع متاح من خلال التأهل إلى الملحق العالمي.

في الجهة المقابلة فإن المنتخبات الـ18 الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في مجموعاتها خلال الدور الثاني من التصفيات المشتركة، ستنتقل للمنافسة في الدور الثالث والنهائي من تصفيات كأس آسيا، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بهذه المرحلة في وقت لاحق.

ونالت المملكة العربية السعودية تنظيم كأس آسيا 2027؛ بعدما سحبت الهند طلبها للحصول على حقوق التنظيم؛ إذ كانت المنافسة قبلها قد انحصرت بين الهند والسعودية بعد انسحاب قطر عقب نجاحها في الحصول على حقوق استضافة نسخة البطولة في 2023 بدلًا من الصين.

وستكون النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس آسيا، هي النسخة الأولى التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، حيث لم يسبق للمملكة تنظيم البطولة من قبل رغم فوز الأخضر السعودي باللقب في 3 مرات سابقة.
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