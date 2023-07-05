برسالة مؤثرة.. ماونت يعلن رحيله عن تشيلسي رسمياً

وقال ماونت في رسالة وداعية عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "إلى كل جماهير تشيلسي، دارت العديد من التكهنات بشأني خلال الستة أشهر الماضية، ولذلك لن يكون الأمر مفاجئا لكم، ولكن هذا لا يعني أنه من السهل علي قول إني اتخذت القرار بالرحيل عن النادي".وأضاف اللاعب: "أشعر أنكم تستحقون أكثر من مجرد خطاب وداع مكتوب، ولكني أردت أن أخبركم مباشرة عن شكري وعرفاني لكم على كل الدعم الذي تلقيته خلال الـ18 عاما الماضية".وتابع ماونت، الذي سينتقل إلى مانشستر يونايتد مع توقعات بالإعلان رسميا عن الأمر خلال سويعات: "أعلم أن بعض منكم لن يكون سعيدا بقراري، ولكنه هو أفضل خيار لي في هذه المرحلة من مسيرتي".وواصل ماونت: "انضممت إلى صفوف نادي تشيلسي عندما كنت في سن السادسة، وكنا معا منذ ذلك الوقت، فزت كشاب، وكلاعب محترف هنا، توجت بجائزة لاعب العام، كأس السوبر، كأس العالم، وبالطبع الليلة التي لا تنسى التي فزنا فيها بلقب دوري أبطال أوروبا".