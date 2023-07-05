الدوري الممتاز.. كربلاء يهزم الشرطة والجوية يتجاوز الكرخ

تمكن فريق كربلاء، اليوم الأربعاء، من هزيمة نظيره الشرطة، فيما فاز القوة الجوية على الكرخ في الدوري الممتاز.

ففي ملعبه استطاع فريق كربلاء من الفوز على المتصدر الشرطة بهدف نظيف. وفي ملعب الشعب الدولي، فاز فريق القوة الجوية على نظيره الكرخ بهدفين لهدف. وبعد نتيجة المباراتين، تجمد رصيد الشرطة عند 73 نقطة، يليه الجوية برصيد 69 نقطة، فيما قفز كربلاء الى المركز السابع برصيد 49، اما الكرخ فتجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز 12.