تقرير اسباني: ريال مدريد مستعد لدفع 200 مليون يورو مقابل ضم مبابي

وبحسب جوسيب بيدرول، الإعلامي الشهير ببرنامج "الشيرينجيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد مستعد لدفع 200 مليون يورو مقابل ضم مبابي هذا الصيف.وأضاف: "فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وكيليان مبابي هادئان للغاية وباريس سان جيرمان متوتر".وتابع: "مبابي لن يجدد عقده، وريال مدريد لن يتحدث مع باريس سان جيرمان، الحديث كله مع والدته فايزة العماري".وأشار بيدرول، إلى أن والدة مبابي ستخبر إدارة باريس سان جيرمان بأنه لن يجدد عقده، وأنه يريد فقط الانتقال لريال مدريد.وكان ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، قد صرح بالأمس بأنه لن يسمح لمبابي بالرحيل مجانا، وأنه عليه إما تجديد عقده أو الرحيل هذا الصيف.