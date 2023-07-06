القوة الجوية العراقي يحصل على الموافقة الرسمية لبناء ملعبه الخاص

وذكر النادي في بيان زرد للسومرية نيوز، أن "وفد الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي متمثلًا باللواء الركن محمد صوب الله، رئيس الهيئة الادارية، والكابتن هيثم كاظم نائب رئيس الهيئة الإدارية، وماجد الساعدي أمين السر في النادي، زار أمين بغداد عمار موسى في مقر ديوان الأمانة".وأضاف أن: "اللقاء جرى خلاله بحث آلية العمل لبناء ملعب لنادي القوة الجوية ذي مواصفات عالية المستوى، وقد استحصلت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي موافقة بناء ملعب فقط في الوقت الحالي وسيتم مناقشة المراحل الأخرى بعد إنجاز المشروع الأول للملعب".وبين أن "أعضاء الهيئة الإدارية، قدموا شرحًا مفصلًا لعمل النادي والفرق المنضوية تحت لوائه، وأبرز الإنجازات التي تحققت من خلال حصول عدد من الفرق على مراكز متقدمة في البطولات المحلية والعربية والقارية والعالمية على مدى 92 عامًا".وتابع أن أمين بغداد "اطلع على أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه مسيرة النادي خلال المرحلة الحالية، ولعل أبرزها البنى التحتية وملعب دولي يستوعب أعدادًا كبيرة من الجماهير الرياضية باعتبارها مرحلة صعبة من الناحية المادية، وأن بناء ملعب يليق بعراقة وسمعة وتاريخ نادي القوة الجوية أصبح ضرورة ملحة لأن النادي يفتقد للبنى التحتية اللازمة".وأكمل: "أمين بغداد أبدى اهتمامًا ملحوظًا بهذه الزيارة، حيث عبر عن استعداده لتقديم الدعم اللازم وحسب التعليمات والضوابط المعمول بها لنادي القوة الجوية والذي من شأنه أن يعود بالفائدة على النادي من أجل تعظيم الإنجازات خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن أمانة بغداد دائمًا ما تبدي تعاونها مع جميع الأندية الرياضية بما يخدم الرياضة في العراق".يذكر أن الزوراء هو النادي العراقي الوحيد الذي يمتلك ملعبًا خاصًا به واستلمه مطلع الموسم الحالي 2022/ 2023.