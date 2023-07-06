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باريس يضم نجم ريال مدريد السابق

رياضة

2023-07-06 | 08:39
باريس يضم نجم ريال مدريد السابق
1,633 مشاهدة

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، تعاقده مع الإسباني ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد السابق، في صفقة انتقال حر.

وكان أسينسيو رحل عن ريال مدريد يونيو الماضي، عقب نهاية عقده مع الميرنغي، واستقراره على عدم التجديد.

ونشر باريس سان جيرمان بيانًا عبر موقعه الرسمي، أعلن خلاله التعاقد مع أسينسيو بعقد يمتد حتى صيف 2026، ليصبح ثاني صفقات البي سي جي في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع السلوفاكي ميلان شكرينيار، قادماً من إنتر ميلان.

وتوج أسينسيو رفقة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وسجل هدفاً في نهائي نسخة 2017، التي انتصر فيها الريال على يوفنتوس.
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