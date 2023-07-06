تعرف على هداف الدوري العراقي الجديد

جاء ذلك بعد تسجيل اللاعب أمجد راضي هدفاً بمرمى زاخو في ديربي كردستان، الذي أقيم بملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل، وسط حضور أكثر من 20 ألف متفرج، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الممتاز.وبهذا يكون أمجد راضي قد وصل إلى الهدف رقم 177 في الدوري الممتاز، ليصبح الهداف التاريخي مناصفة مع صاحب عباس.وتغلب أربيل على زاخو (2-1)، يوم أمس، ليكسر عقدة استمرت 9 سنوات.يذكر أن أمجد راضي وصل إلى هدفه العاشر في بالموسم الجاري الذي شارف على ختامه.