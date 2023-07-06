برشلونة مهدد بضياع صفقة.. هذه التفاصيل

وكانت تقارير صحفية قد أكدت توصل البارسا لاتفاق مع أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، من أجل ضم روكي، البالغ من العمر 18 عاما.ورغم ذلك، باغت باراناينسي، مسؤولي برشلونة برسالة تحذير من إمكانية ضياع الصفقة، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو".وأشارت إلى نفاد صبر إدارة النادي البرازيلي بسبب تباطؤ برشلونة في إرسال عقود الصفقة، مما جعلها تقدم على خطوة مفاجئة.وحدد مسئولو باراناينسي، مهلة للبارسا مدتها 24 ساعة، لإرسال كافة العقود والوثائق الخاصة بالصفقة موقعة، وإلا سينهار الاتفاق بين الطرفين.ومن الممكن أن يستغل باراناينسي، اهتمام باريس سان جيرمان وتوتنهام بضم المهاجم الشاب، بإدارة ظهره لبرشلونة حال عدم إرساله للأوراق المطلوبة، والتفاوض مع الطرفين بشأن الصفقة.يذكر أن برشلونة خسر أمام غريمه ريال مدريد، في سباق التعاقد مع الموهبة التركية أردا جولر، الذي انتقل رسميا للفريق الملكي، قادما من فنربخشة.