عائق جديد أمام برشلونة لتنفيذ طلب تشافي

وأبدى البارسا، اهتمامه طوال الفترة الماضية بضم إيفان فريسيندا لاعب بلد الوليد، الذي يحظى أيضا بمراقبة بوروسيا دورتموند.وأفادت صحيفة "ماركا"، أن تعاقد برشلونة مع الظهير الأيمن، يتوقف على مدى قدرته على توفيق أوضاعه المالية مع رابطة الليجا.وأشارت إلى أن برشلونة عقد اجتماعا مع ممثلي اللاعب لأول مرة، اليوم الخميس، حيث التقى ديكو المدير الرياضي، بوكيل فريسيندا.وتخلل الاجتماع، بعض النقاشات حول كيفية إنجاز الصفقة هذا الصيف، وذلك بعد الاتصالات التي جرت بين الجانبين في وقت سابق.ويرتبط فريسيندا بعقد مع بلد الوليد حتى 2025، مع شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو، لا يمكن للبارسا دفعه في الوقت الراهن.وبحسب التقرير، فإن برشلونة يستطيع فقط دفع نصف المبلغ، في وقت أبدت فيه أندية أخرى رغبتها في ضم اللاعب مقابل 15 مليون يورو.ويريد المدرب تشافي، جلب ظهير أيمن جديد للبارسا، رغم امتلاكه لاعبين قادرين على سد هذه الثغرة، أمثال جوليس كوندي ورونالد أراوخو وسيرجي روبيرتو.وبسبب ذلك، قرر برشلونة، التفاوض مع بلد الوليد بشأن قيمة الصفقة في الساعات الماضية، أملا في التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.