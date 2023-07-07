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"حرب كلامية" بين أسطورتي ليفربول ومانشستر يونايتد.. ما شأن السعودية؟

رياضة

2023-07-07 | 09:57
&quot;حرب كلامية&quot; بين أسطورتي ليفربول ومانشستر يونايتد.. ما شأن السعودية؟
1,066 مشاهدة

نشب خلاف بين أسطورة مانشستر يونايتد السابق، ريو فرديناند، وجيمي كاراغر، أسطورة ليفربول السابق، حول استقطاب المملكة العربية السعودية لنجوم لعبة كرة القدم.

وفتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الباب "باب الصندوق" أمام تدفق النجوم إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بانضمامه إلى صفوف نادي النصر في يناير 2023.

ونجحت بعض الأندية السعودية في عقد صفقات كبيرة مقابل أموال طائلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع عدد من اللاعبين البارزين من الدوريات الأوروبية حتى الآن، على غرار الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي المنضمين إلى صفوف اتحاد جدة، والبرتغالي روبن نيفيز إلى صفوف الهلال وغيرهم، إضافة إلى تعيين الإنجليزي ستيفن جيرارد في منصب المدير الفني لنادي الاتفاق.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر تشيفرين، قد انتقد طريقة استقطاب الأندية السعودية لنجوم اللعبة الشعبية الأولى، مشيرا إلى أن "كرة القدم تتطور من خلال الاستثمار بالأكاديميات وإحضار المدربين وتصقيل اللاعبين، بعيدا عن إحضار أسماء كبيرة قد شارفت على نهاية مسيرتها الكروية".

فيما هاجم مدافع ليفربول الإنجليزي السابق، جيمي كاراغر، هذه الطريقة، وطالب بـ"وقف غسيل السمعة عبر الرياضة".

في المقابل، أكد ريو فرديناند أحقية السعودية في تطوير الدوري الخاص بها من خلال الظفر بخدمات أبرز الأسماء، مهاجما كل من ينتقد الأندية السعودية حول ذلك.

وتساءل فرديناند عن سبب عدم تعليق كاراغر على تكليف زميله السابق في نادي ليفربول، ستيفن جيرارد، بالمهام الفنية لنادي الاتفاق.

وقال ريو فرديناند عبر فيديو على منصة يوتيوب: "جيمي كاراغر، أين أنت يا رجل؟، لقد سمعت منك الكثير من الحديث السلبي مؤخرا ضد السعودية، كنت غاضبا بسبب أنباء عن اقتراب اللاعب بيرناردو سيلفا من السعودية، وكنت تقول إن ما يحدث هو عار وتطالب بفتح تحقيق".

وتابع بالقول: "ستيفن جيرارد رحل، جيرارد الذي اعتاد على اللعب في الأنفيلد، صديقك ذهب إلى السعودية ولم أسمعك تتحدث بكلمة، لم أسمع كم كنت محبطا من انتقاله للسعودية، وروبي فاولر (لاعب ليفربول السابق) كذلك ذهب للسعودية ولم أسمع منك شيئا".

وأضاف فرديناند: "أريد نفس الطريقة التي كنت تتحدث بها عن اقتراب انتقال بيرناردو سيلفا إلى السعودية...أنا أدعم كل لاعب يذهب إلى السعودية...الإعلام يمتلك معايير مختلفة، عندما كان اللاعبون يذهبون إلى أمريكا لإنهاء مسيرتهم لا أحد كان يتحدث ضدهم".

وأردف: "الآن تنتقدون من يذهب للسعودية، يقول الناس لا يجب عليهم الذهاب إلى هناك، أنتم تقولون إن الدوري السعودي يشتري النجاح، عندما كان الدوري الإنجليزي يأتي بأفضل اللاعبين من بلجيكا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا لم أسمع أحدا ينتقد ذلك".

وأتمّ ريو فرديناند: "لماذا لم تنتقدوا إيطاليا عندما كانت تفعل ذلك في وقت من الأوقات؟، لماذا لم تنتقدوا برشلونة وريال مدريد عندما فعلا ذلك...؟".

ورد جيمي كاراغر على ريو فرديناند، إذ قال عبر حسابه على منصة "تويتر": "لم أنتقد أبدا سيلفا أو بنزيما أو نيفيز أو جيرارد، لا أحب أن يحاول السعوديون شراء كرة القدم كما لو أنهم يمتلكون الغولف".
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