Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
رمضان 2020
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
زيلينسكي بشأن "الهجوم المضاد": تقدمنا ليس سريعاً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رسمياً.. ارسنال يجدد عقد مدافعه حتى 2027

رياضة

2023-07-07 | 10:41
رسمياً.. ارسنال يجدد عقد مدافعه حتى 2027
55 مشاهدة

أعلن نادي آرسنال، اليوم الجمعة، تمديد عقد أحد نجومه ليربطه بعقد طويل الأمد ويظل لاعبا للجانرز لسنوات عديدة.

ونشر النادي اللندني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد فيه أن الفرنسي ويليام صليبا، مدافع الفريق، وقع على عقدا جديدة مع النادي يربطه حتى صيف 2027.

كان من المفترض أن ينتهي عقد صلبيا مع آرسنال بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024، لينجح الجانرز في الإبقاء على المدافع لسنوات أطول.

ونجح صليبا الذي انضم لآرسنال في عام 2019 وقضى فترة إعارة في سانت إيتيان، في حجز مكان أساسي بتشكيلة الفريق بالموسم المنصرم، حيث شارك في أول 27 مباراة بالبريميرليج قبل تعرضه لإصابة في مارس الماضي.

وقال أرتيتا: "تمديد ويليام عقده معنا كان شيئًا أردنا القيام به لفترة طويلة".

وأضاف "لقد أثبت صليبا الموسم الماضي مدى جودته وأهميته لتشكيلتنا، القدرة التي يتمتع بها في سن 22 عاما هي مثيرة، وبالطبع هناك مجال أكبر للتطور لأي لاعب في هذه المرحلة من مسيرته".

وأتم "نحن نتطلع لمواصلة العمل مع ويليان في السنوات القادمة".


>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
وفاة فنانة عراقية مقيمة في الكويت
31.68%
06:37 | 2023-07-07
وفاة فنانة عراقية مقيمة في الكويت
06:37 | 2023-07-07
لليوم.. أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
15.82%
03:34 | 2023-07-06
لليوم.. أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
03:34 | 2023-07-06
قرارات جديدة لمجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
13.58%
10:50 | 2023-07-06
قرارات جديدة لمجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
10:50 | 2023-07-06
الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية غدا.. ماذا تعرف عن &quot;الأوج&quot;؟
13.26%
12:25 | 2023-07-05
الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية غدا.. ماذا تعرف عن "الأوج"؟
12:25 | 2023-07-05
في دولة أوروبية.. مئات العراقيين مهددون بالترحيل
13.06%
14:01 | 2023-07-05
في دولة أوروبية.. مئات العراقيين مهددون بالترحيل
14:01 | 2023-07-05
بطول ألف متر.. العتبة العلوية تجهز أكبر &quot;كيكة&quot; بمناسبة عيد الغدير (صور)
12.6%
05:13 | 2023-07-07
بطول ألف متر.. العتبة العلوية تجهز أكبر "كيكة" بمناسبة عيد الغدير (صور)
05:13 | 2023-07-07
المزيد
احتمال وارد
احتمال وارد
استبعد
استبعد
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

المراوح يمكن أن تضر أكثر مما تنفع
Play
المراوح يمكن أن تضر أكثر مما تنفع
11:00 | 2023-07-07
بالفيديو.. انقلاب "تريلة" تحمل "شفل" على سيارة صالون في البصرة
Play
بالفيديو.. انقلاب "تريلة" تحمل "شفل" على سيارة صالون في البصرة
08:53 | 2023-07-07
الصدر يزور مرقد الإمام علي في النجف (فيديو)
Play
الصدر يزور مرقد الإمام علي في النجف (فيديو)
07:40 | 2023-07-07
بالفيديو: الشرطة تحذّر من السباحة في الأنهر لتفادي حوادث الغرق
Play
بالفيديو: الشرطة تحذّر من السباحة في الأنهر لتفادي حوادث الغرق
05:38 | 2023-07-07
مشاهد من إحياء عيد الغدير عند ضريح الإمام علي (ع)
Play
مشاهد من إحياء عيد الغدير عند ضريح الإمام علي (ع)
05:22 | 2023-07-07
الجفاف يقسو على جنوبي العراق.. تسبب بـ"كارثة" للأسماك والحيوانات البحرية (صور)
Play
الجفاف يقسو على جنوبي العراق.. تسبب بـ"كارثة" للأسماك والحيوانات البحرية (صور)
04:52 | 2023-07-07
هل أنت شخص نهاريّ أو ليليّ؟
Play
هل أنت شخص نهاريّ أو ليليّ؟
04:00 | 2023-07-07
عصابة تسرق 13 كيلوغراما من الذهب في محل مصوغات بشارع فلسطين
Play
عصابة تسرق 13 كيلوغراما من الذهب في محل مصوغات بشارع فلسطين
02:30 | 2023-07-07
الاوساط السياسية تعوّل على البرلمان لاقرار قانون استرداد عائدات الفساد
Play
الاوساط السياسية تعوّل على البرلمان لاقرار قانون استرداد عائدات الفساد
14:35 | 2023-07-06
الحكومة تشن حربا على الفساد بتحركات شديدة الوطأة على الفاسدين
Play
الحكومة تشن حربا على الفساد بتحركات شديدة الوطأة على الفاسدين
14:00 | 2023-07-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.