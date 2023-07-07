رسميا.. علي عدنان ينظم الى نادي "مس رفسنجان" الإيراني

وأشار النادي الإيراني إلى "إتمام الصفقة مع الظهير الأيسر العراقي بشكل رسمي، ليخوض عدنان تجربته الأولى بالدوري الإيراني الممتاز، بعد أن سبق له تمثيل روبن كازان الروسي بالموسم الماضي، ولم يكشف النادي تفاصيل العقد".ويعد عدنان 30 عاما، صاحب الرقم القياسي باللعب في 6 دوريات أوروبية وأمريكية وآسيوية، بعد احترافه مع ريزا سبورت التركي، أودينيزي وأتالانتا الإيطاليين، فانكوفر الكندي، فايلة الدنماركي وروبن كازان الروسي، قبل أن يتم اليوم صفقته مع خامس الترتيب بالدوري الإيراني للموسم الماضي.يذكر أن الدولي علي عدنان تم استبعاده مؤخرا خارج قائمة أسود الرافدين عن معسكري إسبانيا وودية كولومبيا، وقد تكون عودته للاحتراف محطة لاستعادة موقعه مع المنتخب بنهائيات كأس آسيا المقبلة في قطر مطلع 2024.