برشلونة يحدد موعد انطلاق تدريباته استعدادا للموسم المقبل

وقال النادي الكتلوني في بيان ان "الفريق الأول في برشلونة يبدأ الإثنين المقبل الفحوصات الطبية المعتادة، على أن يجري أول جلسة مران مساء اليوم نفسه تحت قيادة المدرب شافي هرنانديز ".وأضاف: "سيكمل الفريق، الثلاثاء، أول جلسة عمل مزدوجة، وسيجري، الأربعاء، مرانا آخر".ويحظى برشلونة الخميس بيوم حر وسيعود الجمعة لإجراء جلسة مزدوجة في الصباح والمساء، ومن المقرر إجراء آخر مران في الأسبوع، السبت.ويتوجه برشلونة يوم 19 من الشهر الجاري إلى الولايات المتحدة، حيث سيخوض 4 مباريات ودية أمام يوفنتوس (22 تموز) وآرسنال (26 تموز) وريال مدريد (29 تموز) وميلان (أول آب).