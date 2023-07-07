ناد هولندي يكشف تفاصيل دخول الاسطورة "فان در سار" العناية المركزة

وقال أياكس في حسابه على تويتر: "إدوين فان در سار يعاني من نزيف في دماغه. إنه الآن في المستشفى في وحدة العناية المركزة وحالته مستقرة".وأضاف: "بمجرد وجود المزيد من المعلومات الملموسة، سيكون هناك تحديث جديد".وكانت تقارير قد ذكرت أن فان در سار كان يقضي عطلته في كرواتيا، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى بواسطة طائرة مروحية.