مالي تتأهل الى أولمبياد باريس بعد المغرب ومصر

وابتسمت ركلات الترجيح لمالي في مباراة المركز الثالث بعدما كانت سببا لإقصائها من الدور نصف النهائي عندما خسرت أمام المغرب المضيف بالنتيجة ذاتها إثر انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 2-2.ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة القارية مباشرة إلى الألعاب الأولمبية، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مباراة فاصلة مع رابع آسيا، كون حصة كل من القارتين السمراء والصفراء ثلاثة مقاعد ونصف.وتقام المباراة النهائية السبت في العاصمة الرباط بين المغرب ومصر حاملة اللقب والتي تخطت غينيا 1-0 في دور الأربعة.