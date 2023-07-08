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مبابي يخرج عن صمته بشأن مستقبله ويطلق تصريحات "مثيرة" عن نادي باريس

رياضة

2023-07-08 | 07:25
مبابي يخرج عن صمته بشأن مستقبله ويطلق تصريحات &quot;مثيرة&quot; عن نادي باريس
4,233 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أطلق كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان تصريحات مثيرة للجدل، حيث أشار إلى أن النادي الفرنسي فريق مثير للجدل ومنقسم ويحد من قدراته، الأمر الذي يزيد من الغموض حول مستقبله المرتقب، ويعزز من فرضية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة صوب ريال مدريد الإسباني.

ونشرت مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، اليوم السبت، مقابلةً حصريةً أجرتها مع مبابي البالغ من العمر (24) عامًا في الثاني عشر من يونيو/حزيران الماضي، تزامنًا مع الإعلان الرسمي عن اختياره أفضل لاعب فرنسي لهذا الموسم.

وقال مبابي: "اللعب في باريس سان جيرمان لا يخدم قدراتي، أسلوب اللعب هنا يحد من قدراتي الفنية الكبيرة"، وأضاف: "البعض يستخف بأدائي، بالتأكيد لا ألومهم، فأنا أسجل الكثير من الأهداف منذ سنوات، لذلك بات الأمر عاديًا على الجمهور".

وتابع: "هذا الأمر لا يضايقني، ما زلت شابًا وأمامي الكثير، حتى نجوم كبار أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يتم التقليل ممّا قدّماه في عالم كرة القدم".

وأشار مبابي إلى اعتقاده بأن اللعب في باريس سان جيرمان لم يساعده في الفوز بالكرة الذهبية، قائلًا: "أعتقد أن اللعب في باريس سان جيرمان لا يساعد كثيرًا؛ لأنه فريق منقسم ونادٍ منقسم، لذلك بالطبع يجذب القيل والقال؛ إلّا أن هذا لا يقلقني؛ لأنني أعرف ما أفعله وكيف أفعل ذلك".

مبابي يتحدث عن دوري أبطال أوروبا
وحول توديع دوري أبطال أوروبا مبكرًا على يد بايرن ميونخ في النسخة الأخيرة، علّق مبابي بالقول: "لا أعرف حقيقة ما الذي يفتقر إليه باريس سان جيرمان للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، ربما علينا طرح هذا الأمر بشكل أكبر على المسؤولين".
ورفض مبابي إلقاء اللوم على اللاعبين بالقول: "لاعبو باريس سان جيرمان قدّموا أفضل ما لديهم، أحيانًا كرة القدم لا تنصفك، إنها حقيقة يجب أن نؤمن بها".

واختتم مبابي حديثه بالقول: "لقد سجلت ما يزيد عن أربعين هدفًا مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، وكنت هداف الدوري الفرنسي للعام الخامس على التوالي، تعرّضت لإصابة مؤسفة قبل ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، وفي الإياب كنّا سيئين، يبدو لي أنني كنت اللاعب الأكثر حسمًا في الفريق؛ لكن أسلوب اللاعب يقلل من قدراتي، كما أنني لست ساحرًا".
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