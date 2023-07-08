برنامج مكثف وعدة معسكرات.. أولمبي العراق يحدد موعد استعداده لآسيا

وقال مصدر مقرب من الجهاز، إن "المرحلة الإعدادية المقبلة ستنطلق بعد نهاية الدوري الممتاز، وتحديداً مطلع أغسطس/آب المقبل، بسبب ارتباط اللاعبين مع أنديتهم"، مبيناً أن "البرنامج التدريبي الذي وضع مسبقًا يتضمن إقامة معسكرات خارجية وداخلية، بالإضافة إلى المباريات الودية، حيث سيستمر حتى انطلاق التصفيات الأولية لكأس آسيا المقرر إقامتها في سبتمبر/ أيلول المقبل".وأضاف: "العناصر المحلية ملتزمة بمباريات الدوري الممتاز، وأيضًا الأدوار النهائية من بطولة الكأس التي تنطلق يوم 21 من الشهر الجاري، لذلك تم الاعتذار عن المشاركة بالدورة العربية وتأجيل انطلاق التدريبات إلى الشهر المقبل".وأتم: "تشهد القائمة المبدئية لمعسكر بغداد إضافة عناصر جديدة إلى جانب الأسماء التي ساهمت مؤخرًا بتتويج العراق بلقب بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا".