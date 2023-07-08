رسميا.. دي خيا يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

وقال دي خيا، في بيان على حسابه بشبكة "إنستجرام": "أردت فقط إرسال هذه الرسالة الوداعية إلى جميع مشجعي مانشستر يونايتد".وأضاف: "أود أن أعبر عن امتناني الذي لا يتزعزع وتقديري للحب خلال الـ12 عامًا الماضية. لقد حققنا الكثير منذ أن جلبني العزيز السير أليكس فيرجسون إلى هذا النادي".تابع دي خيا: "كنت فخورًا بشدة في كل مرة أرتدي فيها هذا القميص، لقيادة الفريق، وتمثيل هذه المؤسسة، أكبر نادٍ في العالم، إنه شرف يحصل عليه القليل من اللاعبين المحظوظين".واوضح: "لقد كانت فترة لا تنسى وناجحة منذ أن جئت هنا. لم أكن أتوقع أنه منذ مغادرتي مدريد كفتى صغير بأننا سنحقق ما حققناه معا".وختم دي خيا: "الآن، حان الوقت المناسب لمواجهة تحدٍ جديد، ولدفع نفسي مرة أخرى في بيئة جديدة.. سيبقى مانشستر دائمًا في قلبي، فقد صنعني مانشستر ولن يتركني أبدًا".