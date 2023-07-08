بلند حسن يسجل حضوره الأول مع ناديه الهولندي

ومن المؤمل أن يشارك آدزاد مع جرافشاب في منافسات دوري الدرجة الأولى الهولندي، إذ سيلعب فريقه مع أدو دين هاج في الجولة الأولى على ملعب دي فيفربيرج.وتعد هذه أول مباراة للمهاجم العراقي صاحب الـ19 عاما مع الفريق الأول بعد أن تم ضمه مؤخراً عقب تألقه مع فئة الرديف.وساهم بلند آزاد بحصد منتخب بلاده لقب بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، ونجح في تسجيل هدفين في مرمى الأردن والإمارات.