نفط ميسان ودهوك يفتتحان الجولة الـ 36 من دوري الكرة الممتاز

ويتطلع فرسان المملكة إلى النهوض من كبوة الخسارة التي تلقوها على يد الحدود في الجولة السابقة، وهم يعولون على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الهدف المنشود.ويدرك تلامذة المدرب عدي إسماعيل أهمية تحقيق النقاط الكاملة أمام دهوك بغية الارتقاء للمرتبة الثامنة في جدول المسابقة، لا سيما أن الخسارة الأخيرة وضعتهم خارج المراكز العشرة الأولى، ولذلك ينظر الفريق الميساني إلى مواجهة اليوم بعين التعويض ومصالحة الأنصار.ويمتلك نفط ميسان العديد من اللاعبين الجيدين منهم أكرم رحيم وسجاد جبار والنيجيري بنيامين أكور والسوري ياسين سامية والفلسطيني عميد صوافطة والأنغولي فيكتور بيدرو والغيني لانست.وعلى الجانب الآخر يبحث صقور الجبال عن الفوز الغائب منذ 6 أدوار، إذ اكتفى خلالها بأربع نقاط من أصل 18.وتعادل دهوك في آخر اختبار له أمام الكهرباء بنتيجة هدفين لكل فريق. ويبرز في صفوف الفريق الشمالي المهاجم زياد أحمد وكريم دلي ومحمد معن وعمار عبد الحسين ومحمد سعيد ومرتجى عادل وريوان أمين والإيفواري زاكري كيراهير والغاني ماموني شافيو، في حين يقوده المدرب سليمان رمضان.ويقف دهوك في المرتبة العاشرة برصيد (48 نقطة) متفوقا بفارق نقطة واحدة فقط عن نفط ميسان صاحب المركز الحادي عشر.