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متوج بالكرة الذهبية.. الموت يُغيب أسطورة إسبانيا بعمر 88 عاماً

رياضة

2023-07-09 | 07:44
متوج بالكرة الذهبية.. الموت يُغيب أسطورة إسبانيا بعمر 88 عاماً
976 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

توفي أسطورة كرة القدم الإسبانية لويس سواريز ميرامونتيس، لاعب وسط برشلونة وإنتر الايطالي السابق، الذي لا يزال حتى الآن اللاعب الوحيد المولود في إسبانيا المتوج بجائزة الكرة الذهبية، عن 88 عامًا اليوم الأحد.

وقال الاتحاد الاسباني لكرة القدم عبر حسابه على تويتر "أول إسباني فائز بالكرة الذهبية، بطل أوروبا 1964، مدرب المننخب الوطني وأحد أكبر الأساطير في كرة القدم. أرقد بسلام لويزيتو".

وكان لاعب الوسط المهاجم أول لاعب مولود في إسبانيا يحقق جائزة الكرة الذهبية عام 1960 (حققها ألفريدو دي ستيفانو المولود في الارجنتين عامي 1957 و1959).

وقال إنتر في بيانه "لو كان يلعب في أيامنا، لكانت امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو الخاصة به".

وبرز مع برشلونة بين 1955 و1961 وحقق معه لقب الدوري المحلي مرتين والكرة الذهبية 1960 وسقط في نهائي كأس أوروبا للاندية البطلة (دوري الابطال حاليًا) في عامه الاخير في كاتالونيا.

وانتقل الى إنتر في العام ذاته وتوج معه باللقب القاري المرموق عامي 1964 و1965.

دوليًا، ساهم بتتويج إسبانيا بطلة لأوروبا عام 1964 وحل على منصة جائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات إضافية (ثانيًا في 1961 و1964 وثالثًا في 1965).

وأنهى مسيرته مع سمبدوريا الايطالي عام 1973 وانتقل الى التدريب في العام ذاته.

وأشرف على إنتر في موسم 1974-1975 وتنقل بين عدة فرق، بينها ديبورتيفو لا كورونيا (1978-1979) الذي بدأ معه مسيرته كلاعب في 1953، قبل أن يدرب المنتخب الاسباني بين 1988 1991 وخرج من ثمن نهائي مونديال ايطاليا 1990 ضد يوغوسلافيا.
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