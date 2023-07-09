باريس يعزز دفاعاته بصفقة جديدة

وتعاقد النادي الباريسي، اليوم الأحد، مع لوكاس هرنانديز، مدافع منتخب فرنسا، قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني بعقد يمتد لـ5 مواسم، حيث ينتهي في صيف 2028.ونشر سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة للاعب يمسك بهاتفه المحمول ليسلط الكاميرا على أمتعة السفر مع علم فرنسا.وبعدها بدقائق نشر النادي الفرنسي، صورة لوكاس يحمل قميص باريس سان جيرمان.ووقع هرنانديز (27 عاما) على العقد اليوم السبت، علما بأن تعاقده مع النادي البافاري كان من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم المقبل في 2024.المدافع الفرنسي هو خامس صفقات بي إس جي هذا الصيف، حيث سبقه ميلان سكرينيار، ماركو أسينسيو، مانويل أوجارتي، الكوري الجنوبي لي كانج إن.وبخلاف هذه الصفقات سيخوض الفريق الباريسي الموسم المقبل، تحت قيادة فنية جديدة بعد التعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي وقع على عقد يمتد حتى صيف 2025.