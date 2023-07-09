لوكاكو يكشف موقفه النهائي من الانتقال للدوري السعودي

وكتب الصحفي فابريزيو رومانو عبر صفحته على تويتر: "روميلو لم يغير موقفه، ما زال رافضا للعروض السعودية التي وصلته في يونيو/حزيران.. إنه يريد الاستمرار في أوروبا".وأوضح رومانو: "إنتر وتشيلسي سيكونان على تواصل في الأيام المقبلة، حيث سيتم تقديم عرض جديد أفضل من العرض السابق، لإقناع البلوز بالتنازل عن اللاعب".وكان الهلال قد واصل جهوده في الأيام الماضية للحصول على توقيع لوكاكو، بعدما رفض المهاجم البلجيكي العرض الأول الذي تقدم به النادي الأزرق.وعاد لوكاكو اليوم ليؤكد تمسكه بالبقاء في أوروبا.