بعد انتقاله لحديقة الامراء.. هيرنانديز يودع جماهير البايرن بطلب اخير

وانضم هيرنانديز إلى بايرن مقابل 80 مليون يورو من أتلتيكو مدريد في 2019، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي.ووجه هيرنانديز رسالة وداعية لجماهير فريقه السابق عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها "أعزائي جماهير بايرن ميونخ، اليوم أودعكم بقلب مثقل، حيث اتخذت قراري بخوض تحد جديد بعد فترة من التفكير".وأضاف "أود أن أشكركم على دعمهم اللا مشروط لي طوال فترتي هنا، فاللحظات التي تشاركنا بها معا، ستبقى في ذاكرتي للأبد، كما هو الحال في لحظات التتويجات، خصوصا دوري أبطال أوروبا، الذي حلمت بالفوز به دائما".ووجه المدافع الفرنسي، شكرا خاصا لزملائه والطاقم الفني وكافة العاملين بالنادي الألماني، فضلا عن مجلس الإدارة وكافة المدربين الذين مروا على بايرن، على ثقتهم ودعمهم له.وأردف "هذا النادي ساعدني على التطور والنضوج كشخص وكلاعب.. أنا فخور بارتدائي لقميص أحد أشهر الأندية في العالم".واختتم هيرنانديز رسالته بكلمات "في النهاية، أطلب منكم احترام قراري، حتى وإن كانت لحظات الوداع صعبة دائما".