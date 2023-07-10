اليوم.. ست مواجهات بالدوري العراقي الممتاز: اثنان في ملعب الشعب

إذ يلتقي فريق الشرطة منافسه الكهرباء في ملعب الشعب الدولي، ويعلم القيثارة الخضراء الطامح إلى حسم الدوري مبكراً أن الفوز وحده وخسارة مطارده سيحسمان لقب الدوري، بيد أن لقاء الكهرباء لن يكون سهلا عطفا على مواجهاته خلال منافسات الدوري، لاسيما أنه يمتع ويستمتع، بل يضع المنافس تحت الضغط في مواجهاته أمام الكبار،وفي ملعب الصناعة سيواجه صاحب الأرض الوصيف فريق القوة الجوية، في مباراة مصيرية للأزرق لا تقبل أنصاف الحلول، وكذلك سيكون هذا اللقاء مهما للصناعة الذي يسعى للهروب من شبح الهبوط، لذا فإن هذه المباراة سيدخلها الفريقان بطموحات مختلفة.وفي بقية مواجهات اليوم يلعب الزوراء مع الحدود في ملعب الشعب الدولي، ويلتقي الجاران أربيل ونوروز في ملعب السليمانية، ويحتضن ملعب كربلاء لقاء صاحب الأرض مع الديوانية الذي انتهت حظوظه رسميا في البقاء ضمن مصاف الدوري الممتاز، إذ لم يجمع سوى 12 نقطة، وأخيراً يستضيف ملعب زاخو لقاء أبناء الخابور مع الطلبة في مباراة ينتظرها عشاق الفريق الأحمر، بينما يسعى الطلبة للمحافظة على مستواه المتصاعد في الأدوار الأخيرة.