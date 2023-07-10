وقال عضو إدارة النادي نعيم صدام في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللاعب علي جاسم تخلف عن المجيء اليوم لمقر النادي من أجل توقيع كتاب المخالصة بينه وبين النادي تمهيدا لانضمامه الى نادي (جينت) البلجيكي".وأضاف، أن "أن إدارة النادي كانت تنتظر اللاعب لتوقيع كتاب مخالصته في مقر النادي، لكنه رفض الحضور واكد انه بصدد دراسة عروض اخرى خلال الايام المقبلة".وذكر عضو إدارة نادي الكهرباء، أن "محاولاتنا بثنيه عن ذلك لم تنفع سيما بعد اتفاق النادي على كافة الشروط مع النادي البلجيكي مما جعلنا في موقف محرج"، مؤكدا ان "النادي قدم له الكثير من التنازلات خلال الفترة الماضية في سبيل اقناعه للعب في اوروبا ".واكد صدام، ان "ادارة نادي الكهرباء تخلي مسؤوليتها تماما بعد تخلف اللاعب عن التوقيع، على ان يتحمل مسؤولية نفسه فيما يخص هذا الأمر".