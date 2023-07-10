تقنية الفار تدخل الخدمة بدوري المحترفين العراقي

ويشارك في الدورة 45 حكما دوليا وحكام الدرجة الأولى ممن شاركوا في ورشة عمل (زووم) المرئية الشهر الماضي.وقال رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال: "التحكيم من أهم ركائز نجاح دوري المحترفين، ونعمل على تطويره والارتقاء بواقعه إلى أفضل المستويات".وأضاف: "لدينا الثقة الكاملة بقدرات حكامنا للاستفادة من هذه الدورة الخاصة بتقنية الفار، التي نسعى إلى أن تكون نقلة نوعية ومهمة في الموسم المقبل".ويحاضر في الدورة الخبيران علي الطريفي وإسماعيل الحافي، وبمشاركة اللجنة التحكيمية ودائرتها إلى جانب 15 حكما بصفة مشغلي إعادة الفيديو.وتستمر الدورة لمدة 5 أيام بمحاضرات صباحية ومسائية مع تطبيقات عملية للمشاركين فيما يخص الحالات التي تستوجب تدخل حكم VAR في إعطاء المعلومة لحكم الساحة.وتم تطبيق تقنية الفار لأول مرة في ملاعب العراق في بطولة خليجي 25 بالبصرة، ومازالت خارج الخدمة بالدوري المحلي، لكن ستكون متاحة في دوري المحترفين بالموسم المقبل.