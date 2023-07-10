درجال: ضرورة العمل على تأسيسِ محكمة كأس في العراق

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "رحب رئيسُ الاتحاد بزيارةِ نقيب المحامين، وعدّها خطوةً رائعةً لتعاونٍ وثيقٍ مستقبلي يصب في مصلحةِ كرتنا".وشدد درجال أثناء اللقاء: "نعملُ لتأسيسِ مرحلةٍ جديدةٍ في عمليةِ البناء الصحيح تتناسبُ مع التخطيطِ المستقبليّ لتحقيقِ أفضل النتائج الايجابيّة المرجوة".وأضاف: "من الأمورِ المهمةِ ضرورة العمل على تأسيسِ محكمة كاس في العراق، والاهتمام في التشريعاتِ الدوليّة في القانون الرياضيّ بصُورةٍ عامة وكرة القدم خصوصاً، لاسيما أننا مقبلون على إقامةِ دوري المحترفين في الموسم المقبل، وذلك بالتعاون مع نقابةِ المحامين باختيار ٤٠ إلى ٥٠ محامياً من الشباب المميزين لإعدادهم بصورةٍ جيدةٍ للعمل في القسم القانونيّ في الاتحادِ ودوري المحترفين ".وأشار درجال إلى: "إننا نطمح أن يكونَ في كليةِ القانون قسمٌ للقانون الرياضيّ، لأننا نهتمُ كثيراً بتطوير قدراتِ العاملين العراقيين في دوري المحترفين، ولبناء شخصيةِ اللاعب العراقيّ، ونريدُ الارتقاءَ بمفاصل العمل من جميع النواحي".واختتم رئيسُ الاتحاد حديثه بالقول: "أتقدمُ بالشكر لنقيبِ المحامين أحلام اللامي نيابةً عن أسرةِ الاتحاد لزيارة مقرّ الاتحاد، وتعاونها في إبداءِ المُساعدةِ في كل ما يتعلقُ بالأمورِ والمقترحات القانونيّة".من جهتها، أعربت نقيبُ المحامين "أحلام اللامي" عن "سعادتها الغامرة بزيارةِ الاتحاد، وعقد هذا اللقاء المثمر مع رئيسِ الاتحاد الذي اتسم بالايجايبةِ والقواسم المشتركة لعملٍ مستقبليّ مقبل يصب في مصلحةِ كرتنا".وباركت نقيبُ المحامين "النجاحَ الباهر لخليجي ٢٥ في البصرة الذي أسهم بتغييرِ الصُورة النمطية عن بلدنا".