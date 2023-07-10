تكليف حكم عراقي لقيادة مباراة نصف نهائي الدورة العربية

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لـ السومرية نيوز، أن "لجنةُ الحُكام في الاتحاد العربيّ لكرةِ القدم أوكلت مهمةً جديدةً للحكم الدوليّ زيد ثامر بإناطته مهمة قيادة مباراة منتخبي السودان وسوريا ضمن الدور نصف النهائي لمسابقةِ كرة القدم بالدورةِ الرياضيّة العربية الجارية في الجزائر".وتقام المباراةُ مساء يوم غدٍ الثلاثاء في تمام الساعةِ التاسعة مساءً، في توقيت الجزائر، الحادية عشرة بتوقيت بغداد حيث يبلغ الفائز منها المباراةَ النهائيّة لإحراز الميدالية الذهبيّة.وكانت لجنةُ الحُكام في الاتحاد العربي قد منحت الدوليّ زيد ثامر مهماتٍ سابقةً في جميع أدوارِ المسابقة.