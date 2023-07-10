الجوية يواصل مطاردة الشرطة على صدارة الممتاز

وشهد ملعب الصناعة مباراة الفريقين والتي انتهب بفوز الصقور بهدفين دون رد سجلهما كل من حسين جبار (42) و محمد قاسم (45+2).وبهذا الفوز قلص الجوية الفارق مع المتصدر الشرطة الى نقطة واحدة برصيد 72 نقطة بالمركز الثاني فيما بات نادي الصناعة في المركز ما قبل الاخير برصيد 27 نقطة ومهددا بالهبوط الى دوري الدرجة الأولى.