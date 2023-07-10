بعد أزمة مبابي.. سان جيرمان يقترب من صفقة ضخمة

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن النادي يتحسب لاقتراب كيليان مبابي من الرحيل، ويرغب في التعاقد مع الفرنسي راندال كولو مواني مهاجم آينتراخت فرانكفورت.ودخل مبابي في حرب تصريحات مع بي إس جي خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليصبح رحيله أمرا محتملا بشدة في الأيام المقبلة.وأضافت الصحيفة أن وضع مبابي جعل باريس يتخذ قرارا بتسريع عملية المفاوضات لضم مهاجم فرانكفورت، والذي يقدره النادي الألماني بأكثر من 100 مليون يورو.ولفتت الصحيفة أن باريس جاهز لعرض 90 مليون يورو، ليصبح هو الأقرب لحسم الصفقة.