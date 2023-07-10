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الشرطة يهزم الكهرباء ويقترب من حسم لقب الدوري
Alsumaria Tv
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فاز فريق الشرطة، اليوم الاثنين، على نظيره الكهرباء في دوري الكرة الممتاز.
وسجل الشرطة هدفين في مرمى الكهرباء الذي شهد طرد احد لاعبيه في المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي.
وبهذا الفوز اقترب الشرطة من حسم لقب الدوري بعد رفع رصيده الى 76 نقطة في المركز الاول، فيما تجمد رصيد الكهرباء عند 59 نقطة في المركز الخامس.
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