ممتاز الكرة.. ثلاث مباريات في ختام الجولة الـ(36) اليوم

واللقاء الاول سيضيف فيه فريق الكرخ على ملعب الساحر احمد راضي فريق نفط البصرة في الساعة الخامسة عصراً.وسيشهد ملعب كربلاء مباراة ديربي الفرات الاوسط بين فريق النجف وفريق نفط الوسط وذلك في السابعة والربع من مساء اليوم.واللقاء الثالث سيكون بين فريق النفط الطامح الى تحقيق الفوز والابتعاد عن مراكز الهبوط الى دوري الدرجة الاولى امام فريق القاسم المنتشي بفوزه الاخير على المتذيل فريق الديوانية ، وستقام المباراة على ملعب الشعب الدولي".