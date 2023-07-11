رونالدو يقول إن يونس محمود أفضل مهاجم واجهه في آسيا.. ما حقيقة التصريح؟

لكن مجموعة التقنية من أجل السلام المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أكدت انه، عند البحث للتحقق من التصريح المتداول والمنسوب للاعب البرتغالي (كريستيانو رونالدو) بشأن كون اللاعب العراقي السابق (يونس محمود) هو أفضل مهاجم واجهه في قارة آسيا، لم نجد مصدر يثبت صحة ذلك.حيث لم يدلِ رونالدو بتصريح مماثل، كما لم تقم أي من وسائل الإعلام الرياضية العالمية او المحلية بنقل مثل هكذا تصريح عن رونالدو.يشار إلى أن الصورة المرفقة مع الخبر تعود لما بعد مباراة المنتخب الاولمبي العراقي ونظيره البرتغالي ضمن اولمبياد أثينا عام 2004، التي انتهت بفوز المنتخب العراقي بأربعة أهداف مقابل هدفين للبرتغال.