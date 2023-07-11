مدرب الزوراء: كاساس سيستقر على تشكيلة المنتخب العراقي قبل بطولة كأس آسيا

السومرية نيوز – رياضة



توقع مدرب الزوراء الحالي وبطل آسيا 2007 مع العراق، حيدر عبد الأمير، موعد استقرار تشكيلة منتخب "أسود الرافدين" بقيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس.



وقال عبد الأمير إن مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس لا يريد أن يظلم أي لاعب، لذلك هو مستمر بعملية تجريب اللاعبين خلال الفترة المقبلة".



وأضاف: "كاساس سيستقر على تشكيلة المنتخب العراقي قبل مدة وجيزة من بطولة كأس آسيا أي نهاية عام 2023 الحالي بعد الانتهاء من المباريات التجريبية خلال أيام التوقف الدولي"، بحسب winwin

وسيشارك المنتخب العراقي في بطولة كأس ملك تايلاند في الفترة من 4 إلى 11 سبتمبر/ أيلول المقبل، إلى جانب 3 منتخبات هي تايلاند ولبنان والهند.



كما سيشارك المنتخب العراقي في البطولة الرباعية بالأردن في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بمشاركة منتخبات الأردن وإيران وقطر.