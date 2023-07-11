حديقة الامراء تتخذ أولى خطواتها لضم نجم يوفنتوس

وبحسب قناة "سبورت إيطاليا"، فإن باريس بدأ محادثات مع وكلاء أعمال الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم البيانكونيري، لاستكشاف مدى إمكانية ضمه خلال الصيف الحالي.وأضافت أن "باريس درس عددا من الخيارات الهجومية في الفترة الماضية مثل فيكتور أوسيمين (نابولي) وهاري كين (توتنهام هوتسبير)، إلا أن صعوبة إبرام الصفقتين جعل النادي يتجه لخيارات أخرى".وتابعت أن "باريس بدأ محادثاته مع وكيل دوسان، خاصة وأن المدرب لويس إنريكي، يحرص على فكرة العمل مع المهاجم الصربي"، لافتة إلى أن "النادي يمكن أن يتخذ خطوة جادة في طريق ضمه إذا تم بيع كيليان مبابي هذا الصيف".وكانت تقارير صحفية قالت إن يوفنتوس مستعد للاستماع إلى العروض التي ستأتي للمهاجم إذا كانت تتراوح بين 75 و80 مليون يورو.