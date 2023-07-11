ازمة جديدة لنيمار بعد قدوم انريكي لباريس

وتولى إنريكي قبل أيام، قيادة باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى 2025 خلفا لكريستوف غالتييه الذي أقيل من منصبه بعد موسم واحد فقط.وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن نيمار عاد من العطلة، لكنه لم يتعاف تماما من الإصابة في الركبة التي تعرض لها في مارس الماضي، معتبرة أنه ليس جاهزا بنسبة 100 بالمئة.وأوضحت أن اللاعب البرازيلي خضع للفحص الطبي صباح اليوم الثلاثاء، عقب عودته لكنه لن يكون جاهزا للمشاركة في تدريبات الفريق، ولا يمكن أن يستعين به إنريكي في الفترة الحالية.وأشارت "ليكيب" إلى أن أزمة إنريكي أكبر من الإصابة الحالية، فنيمار لم يشارك في الموسم المنصرم سوى في 29 مباراة فقط في كل المسابقات، كما شارك في 28 مبارات فقط في موسم 2021-2022.وقبل ذلك، لعب نيمار 31 مباراة فقط في موسم 2020-2021، كا شارك في 27 مقابلة فقط في موسم 2019-2020، حيث تعود غياباته إلى الإصابات المتكررة.وأكدت "ليكيب" أن إدارة باريس سان جيرمان لا تمانع بيع اللاعب البرازيلي خلال الصيف الجاري، رغم أن عقده ينتهي في 2027، لكن يبدو أن اللاعب فقد مكانته في فريق العاصمة.