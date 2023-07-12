مبابي يدافع عن فينيسيوس: يجب ألا تترك الأبواب مفتوحة للسلوكيات العنصرية

وفي مقابلة مع إحدى البرامج الكاميرونية، علق مبابي على سبب تواجده في إفريقيا، بالإضافة إلى أنه واصل دفاعه عن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب العنصرية.



وقال مبابي في تصريحاته: “علينا أن نقدم العديد من الحلول من أجل محاربة العنصرية، فينيسيوس أخر ضحايا هذا الأمر، لكن كان هناك العديد من الحالات أيضًا، يجب ألا تترك الأبواب مفتوحة لهذه السلوكيات”.

Kylian Mbappé: "The players must do more against racism. We have started but we must do more. We must discuss with the authorities. Vinicius has suffered but he is not the only one, we must not leave the door open to that type of conduct." pic.twitter.com/Ta9VDDuBFv — Madrid Universal (@MadridUniversal) July 11, 2023

وأضاف: “لقد عشت طوال حياتي في فرنسا ولكن قد يكون ابني مختلفًا. إذا كنت أعيش في الكاميرون، فسيكون ابني مغرمًا بالكاميرون أكثر، لن أتخذ أي قرارات من أجل مستقبله، لن أتدخل في قراره، هو من سيحدد رغبته سواء باللعب للكاميرون أو فرنسا”.وتابع الفرنسي: “لدي الكثير من الأشياء لأقوم بها هنا في الكاميرون، مع مؤسستي وعائلتي، أبحث عن طريقة للمساهمة. لقد بنينا مدرسة للصم والبكم. نريد المشاركة، لدينا العديد من المشاريع الأخرى. إنها مهمة بالنسبة لي، وإلا لن أكون هنا. أريد أن أفعل ذلك بنفسي”.وواصل: “على الرغم من أنني لم أتي إلى هنا كثيرًا. أنا سعيد دائمًا لوجودي في الكاميرون. ألقي نظرة على كأس إفريقيا للأمم، ولدي أصدقاء في الفرق الأفريقية. أنا دائمًا على اطلاع بالكرة الإفريقية”.وعن تطور الكرة الإفريقية، قال: “هناك الكثير من التطور في كرة القدم الافريقية. المغرب في المونديال الماضي خير دليل على ذلك، تونس أيضًا هزمتنا في دور المجموعات، المستوى يرتفع كل عام”.وأكمل: “نحن نرى أنهم يتمتعون بمستوى عالٍ. هناك الكثير من الاحترام لهذه المنتخبات. هناك لاعبين رائعين مثل ساديو ماني وأشرف حكيمي يلعبون في أفضل الفرق في العالم”.وأنهى عن مشوار المغرب في كأس العالم: “منتخب المغرب هزم منتخبات عظيمة في كأس العالم. قدموا أداء رائع . لحسن الحظ هزمناهم”.ولم يتحدث النجم الفرنسي عن مستقبله بشأن البقاء مع باريس سان جيرمان أو الرحيل في الصيف الجاري، حيث من المتوقع أن يكون هناك جزء أخر للمقابلة سيكشف فيه الفرنسي عن مستقبله.