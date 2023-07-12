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تسريب جديد لساعة الصفر بشأن "صفقة مبابي"

رياضة

2023-07-12 | 12:28
تسريب جديد لساعة الصفر بشأن &quot;صفقة مبابي&quot;
المصدر:
موقع كووورة
3,265 مشاهدة

ما تزال الضجة والإثارة مستمرة بشأن الصفقة المحتملة بانتقال كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، هذا الصيف.

وأشارت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، إلى أن شيئا ما تغير في الساعات القليلة الماضية داخل جدران ريال مدريد.

وأضافت أن عددا من مسؤولي الريال البارزين تغيرت ملامح وجههم بشكل إيجابي، ولا تفارقهم الابتسامة.

وكشفت أيضا "لقد أبلغونا بضرورة الاستعداد بجدية لأنه ينتظرني عمل مكثف اعتبارا من يوم 22 تموز..".

من جانبها، ذكرت إذاعة "كادينا سير" "بعض مسؤولي الريال يرون أن تصريحات مبابي الأخيرة تنذر برحيله، لكن لا أحد في مدريد يستبعد أيضا تجديد اللاعب عقده مع باريس، وتكرار ما فعله الموسم الماضي".

كما أشارت شبكة "ESPN" إلى أن مكافأة الولاء، لن تكون عقبة بالنسبة لفلورنتينو بيريز في ضم مبابي، هذا الصيف.

في نفس السياق، أوضحت "كادينا سير" أن العقبة الأكبر، ربما ستكون رغبة مبابي في عدم التفريط بمكافأة الولاء في عقده مع بي إس جي، التي تصل إلى 80 مليون يورو.

وينتهي تعاقد مبابي (24 عاما) مع سان جيرمان في حزيران 2024، وأعلن رسميا عدم رغبته في تمديد التعاقد لما بعد هذا التاريخ، بينما أمهله ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، مهلة تنتهي في غضون 7 أيام تقريبا لحسم قراره، إما بالتجديد أو بيعه.
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