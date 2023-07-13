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فهد طالب يقترب من الدوري الإيراني.. اتفاق مبدئي مع إدارة نادي صنعت نفط عبادان
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
قالَ حارس مرمى منتخبنا الوطني والقوة الجوية فهد طالب إنه اتفق بشكل مبدئي مع إدارة نادي صنعت نفط عبادان الإيراني على تمثيل فريقها الكروي في الموسم المقبل 2023 -2024 لكنه لم يوقع عقد الانضمام بشكل رسمي لغاية الآن.
وذكر طالب أن جل تركيزه ينصب حاليا مع فريقه القوة الجوية الذي يتمسك بأمل التنافس حتى الجولة الأخيرة على حصد لقب دوري الموسم الحالي، بالإضافة الى السعي وبكل قوة لخطف بطولة كأس العراق.
وأشار إلى أنه سيتفرغ فور انتهاء الموسم الحالي لدراسة الخطوة المقبلة لاسيما انه اتفق مسبقا بشكل مبدئي وشفهي مع نادي صنعت الإيراني لتمثيله، منوها في الوقت ذاته بأنه تلقى عدة عروض أخرى خلال الأيام القليلة الماضية وان الموقف النهائي سيتحدد بعد دراسة جميع الوجهات بشكل مستفيض.
وألمح طالب إلى أن الجوية لن يرفع الراية البيضاء برغم اقتراب الشرطة من حصد لقب الدوري، وأنه سيخوض مواجهتيه المقبلتين في المسابقة رافعا شعار الفوز فقط ولا شيء آخر سواه لاسيما ان كرة القدم لا تعرف المستحيل ومن الممكن تعثر المنافس في اي لحظة، بجسب الصحيفة الرسمية.
يذكر أن حامي عرين أسود الرافدين والقوة الجوية برز خلال مسابقة الدوري الحالي وايضا مع منتخبنا الذي خاض معه غمار تصفيات كاس العالم الأخيرة في قطر بعد إصابة الحارس جلال حسن.
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