فهد طالب يقترب من الدوري الإيراني.. اتفاق مبدئي مع إدارة نادي صنعت نفط عبادان

وذكر طالب أن جل تركيزه ينصب حاليا مع فريقه القوة الجوية الذي يتمسك بأمل التنافس حتى الجولة الأخيرة على حصد لقب دوري الموسم الحالي، بالإضافة الى السعي وبكل قوة لخطف بطولة كأس العراق.وأشار إلى أنه سيتفرغ فور انتهاء الموسم الحالي لدراسة الخطوة المقبلة لاسيما انه اتفق مسبقا بشكل مبدئي وشفهي مع نادي صنعت الإيراني لتمثيله، منوها في الوقت ذاته بأنه تلقى عدة عروض أخرى خلال الأيام القليلة الماضية وان الموقف النهائي سيتحدد بعد دراسة جميع الوجهات بشكل مستفيض.وألمح طالب إلى أن الجوية لن يرفع الراية البيضاء برغم اقتراب الشرطة من حصد لقب الدوري، وأنه سيخوض مواجهتيه المقبلتين في المسابقة رافعا شعار الفوز فقط ولا شيء آخر سواه لاسيما ان كرة القدم لا تعرف المستحيل ومن الممكن تعثر المنافس في اي لحظة، بجسب الصحيفة الرسمية.