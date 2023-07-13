تشيلسي بالصدارة.. الأندية الأكثر جمعاً للأموال في الميركاتو الصيفي

وأنفق تشيلسي مبالغ طائلة في يناير 2023 لجلب لاعبين، لكن الصفقات فشلت فى تعديل وضعية النادي، وأنهى البلوز البريميرليج في الترتيب الثاني عشر.ورصد موقع ترانسفير ماركت قائمة أكثر الأندية حصداً للأموال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن، والتي جاءت كتالي..حصد تشيلسي حتى الآن 221 مليون يورو من بيع ستة لاعبين هذا الصيف.وباع تشيلسي كاي هافيرتز لأرسنال، ماسون ماونت لمانشستر يونايتد، ماتيو كوفاسيتش لمانشستر سيتي، كاليدو كوليبالي للهلال، إدوارد ميندي للأهلي وروبن لوفتش تشيك لميلان.أغلى لاعب باعه تشيلسي هذا الصيف حتى الآن هو كاي هافيرتز الذي انتقل إلى آرسنال مقابل 70 مليون يورو.حصد لايبزيج حتى الآن 134 مليون يورو من بيع ثلاثة لاعبين هذا الصيف.وباع لايبزيج كريستوفر نكونكو لتشيلسي، دومينيك سوبوسلاي لليفربول وجوسيب مارتينيز لجنوى.حصد بوروسيا دورتموند حتى الآن 108 ملايين يورو من بيع لاعبين اثنين هذا الصيف.وباع دورتموند جود بيلينجهام إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو وأنسغار كناوف لآينتراخت فرانكفورت.حصد سبورتينج لشبونة حتى الآن 108 ملايين يورو من بيع ثلاثة لاعبين هذا الصيف.وباع الفريق البرتغالي مانويل أوجارتي لباريس سان جيرمان، بيدرو بورو لتوتنهام وتياجو توماس لفولفسبورج.حصد النادي الإنجليزي 92 مليون يورو هذا الصيف حتى الآن من بيع أربعة لاعبين.وباع الوولفز روبن نيفيز للهلال، ناثان كولينز لبرينتفورد، كونور كوادي لليستر سيتي وهايو كاوابي لستاندارد لياغ.الفريق الإيطالي حصد 90 مليون يورو هذا الصيف حتى الآن من بيع وإعارة خمسة لاعبين.وأعار ساسولو ديفيد فراتيسي لإنتر، وباع مانويل لوكاتيلي بشكل نهائي ليوفنتوس، جياكومو راسبادوري لنابولي، حامد تراوري لبورنموث وكان أيهان لجالاتا سراي.حصد ميلان 64 مليون يورو هذا الصيف حتى الآن من بيع لاعب واحد وهو ساندرو تونالي الذي انتقل إلى نيوكاسل يونايتد.حصد أتلتيكو مدريد 58 مليون يورو هذا الصيف حتى الآن من بيع لاعبين اثنين.وباع أتلتيكو مدريد كوندوجبيا لمارسيليا وماتيوس كونها لوولفرهامبتون.حصد فياريال 53 مليون يورو هذا الصيف حتى الآن من بيع ثلاثة لاعبين.وباع فياريال نيكولاس جاكسون لتشيلسي، بولايا ديا لساليرنيتانا ومانو مورلانيس لمايوركا.حصد سالزبورج 53 مليون يورو هذا الصيف حتى الآن من بيع أربعة لاعبين.وباع سالزبورج بنجامين سيسكو ونيكولاس سيفالد للايبزيج و جونيور أدامو لفرايبورج وعمر دياكيتيه لريمس.