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أخرهم علي جاسم.. تعرف على أخر مستجدات انتقالات اللاعبين العراقيين

رياضة

2023-07-13 | 04:47
أخرهم علي جاسم.. تعرف على أخر مستجدات انتقالات اللاعبين العراقيين
2,257 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

وافق علي جاسم، نجم الكهرباء ومنتخب شباب العراق،على الانتقال لصفوف أنطاليا سبور التركي، بعقد يمتد ل4 أعوام.

ووجّه لاعب المنتخب العراقي "علي جاسم"، طلبًا إلى نادي الكهرباء يخص فريقه الجديد، بعدما أسهم في تأهل منتخب شباب العراق إلى كأس العالم الأرجنتين 2023، وقاد "أسود الرافدين" لحصد وصافة كأس آسيا-أوزباكستان 2023.

وقال جاسم في تصريحات إعلامية: "موضوع رفضي العرض البلجيكي غير صحيح، ولا بد من توضيح ذلك للجمهور، خصوصًا بعد مراجعتي للحصول على تأشيرة الدخول إلى بلجيكا، في المرة الأولى تعرّضت المنظومة للعطل، وفي المرة الثانية تبين أن تأشيرة الدخول تتأخر لمدة شهرين، والحصول عليها من الأردن، وكل ذلك قد يقلص من فرص احترافي أو العروض الأخرى".

وأضاف: "مع ذلك، لم أرفض العرض البلجيكي تمامًا، وسأنتظر آخر المستجدات من إدارة جينت، وفي الوقت ذاته مؤخرًا تلقيت عرضًا من الدوري التركي من نادي أنطاليا سبور، وبتوجيهٍ مباشرٍ من المدرب نوري شاهين الذي طلبني شخصيًا، إيمانًا منه بقدراتي".

وتابع: "لقطع الطريق على التشكيك بالخصوص المذكور كما تم سابقًا مع العروض الأخرى، العرض التركي أرسلته عبر وكيل أعمالي شخصيًا إلى إدارة نادي الكهرباء وأيضًا تم إرساله عبر البريد الإلكتروني".
 
وأكمل قائلًا: "️بصراحة بعد دراسة مستفيضة للعرض التركي الذي سيوفر لي مساحة لعب كبرى مع الفريق لتطوير إمكانياتي بوجود ثقة مدرب سبق له أن مثّل ريال مدريد وليفربول وفيردر بريمن؛ بلا شك ستكون الإضافة الفنية أهم، وعن نفسي لا تهمني الجوانب المالية بقدر التطور على صعيد الجوانب الفنية؛ وليكن الدوري التركي انطلاقةً نحو محطات أوروبية كبرى".

وأتم اللاعب الشاب: "️حاليًا أنا بانتظار موافقة إدارة الكهرباء التي أقدم إليها الشكر والتقدير لحرصها الشديد دائمًا على احترافي وتسهيل الأمور الإدارية قبل التوجه بأقرب فرصة إلى تركيا للدخول في معسكر أنطاليًا استعدادًا لانطلاق الدوري التركي، سيما وإن جميع التفاصيل في العرض الحالية تتشابه مع العرض البلجيكي لضمان حقوق نادي الكهرباء صاحب الفضل عليَّ".

وكان نادي جينت قد توصل لاتفاق كامل مع اللاعب "علي جاسم" ونادي الكهرباء لنقل اللاعب الشاب إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية.
 
واقترب فهد طالب، حارس مرمى المنتخب العراقي والقوة الجوية، من الانتقال إلى نفط وعبادان الناشط بالدوري الإيراني الممتاز.

رفض لاعب منتخبنا الوطني أبراهيم بايش، عرضاً من نادي أحد السعودي، والذي ينتهي عقده مع القوة الجوية نهاية الموسم الحالي.

وأعلن نادي الطلبة، مؤخرا، إتمام الصفقة الثانية للموسم المقبل، بعد التوقيع الرسمي مع المدافع زيد تحسين لتمثيله لموسم إضافي.

وتعد صفقة تحسين الثانية، التي تتم بشكل رسمي بعد التوقيع مع المحترف التونسي عدي بلحاج، الذي مدد عقده للموسم الثاني تواليا.

قرر حارس مرمى القوة الجوية محمد حميد، اليوم الثلاثاء، تمديد عقده مع فريقه لشهر إضافي بعد نهاية الفترة الرسمية بين الطرفين في الأول من يوليو / تموز الجاري.

وفي وقت سابق، أعلن الدولي العراقي علاء مهاوي، الأحد 9 تموز/يوليو 2023، نهاية مشواره مع القوة الجوية، وعدم التمديد لشهر إضافي.

*عربيا ودولياً
كما أعلن النادي الصفاقسي التونسي مؤخراً، تمديد عقد اللاعب العراقي حسين علي لموسم إضافي.

وقبل أسبوع، تعاقد نادي مس رفسنجان الايراني مع اللاعب العراقي علي عدنان بعد انتهاء عقده مع لنادي روبين قازان الروسي. كما أعلن نادي اوتاي تاني التايلندي التعاقد مع العراقي جيلوان حمد.

أما نادي الفسبورغ السويدي أعلن تمديد التعاقد مع العراقي الشاب احمد قاسم لغاية 2026.

وفي 6 تموز/ يوليو 2023، أعلنت نادي ديغرفوش السويدي أعلن التعاقد رسمياً مع الدولي العراقي باشانغ عبد الله.

وفي 2 تموز/ يوليو 2023، نادي الشمال القطري أعلن انتهاء عقده مع أمجد عطوان ومغادرته الفريق. وجدد الدولي العراقي (اليكسندر اوراها) عقده مع فريقه كوينز بارك رينجرز الانجليزي لمدة موسم واحد.

وبخصوص المدافع (مصطفى ناظم) فقد بداية الشهر الحالي (1 تموز/يوليو 2023)، انه "الاسبوع القادم التحق بفريقي الفيصلي ولدي تحدي مرة اخرى مع الفيصلي وهذا الفريق دائماً ما يبحث عن الالقاب ويمتلك قاعده جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي".

والشهر الماضي، انتقل المدافع العراقي ريبين سولاقا الى نادي برومابويكارنا (السويدي الممتاز). كما أعلن نادي اوتريخت (الهولندي الممتاز) التعاقد مع العراقي زيدان اقبال.



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