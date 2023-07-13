مجموعات متوازنة.. نتائج قرعة "تصفيات أفريقيا" المؤهلة لمونديال 2026

نتيجة القرعةالمجموعة الأولى: مصر، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا جيبوتيالمجموعة الثانية: السنغال، الكونغو الديمقراطية، موريتانيا، توجو السودان، جنوب السودان.المجموعة الثالثة: نيجيريا، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي ، رواندا، ليسوتو.المجموعة الرابعة: الكاميرون، الرأس الأخضر، أنجولا، ليبيا، إسواتيني، موريشيوس.المجموعة الخامسة: المغرب، زامبيا، الكونغو، تنزانيا، النيجر، إريتريا.المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الجابون، كينيا، جامبيا، بوروندي، سيشيل.المجموعة السابعة: الجزائر، غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا، الصومال.المجموعة الثامنة: تونس، غينيا الإستوائية، ناميبيا، مالاوي، ليبيريا، ساوتوميالمجموعة التاسعة: مالي، غانا، مدغشقر، أفريقيا الوسطى، جزر القمر، تشاد.وتستضيف دول المكسيك، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المونديال.وتتأهل 9 منتخبات عن قارة أفريقيا مباشرة إلى كأس العالم 2026، بجانب نصف مقعد من خلال الملحق العالمي.يشارك في سحب القرعة النيجيري أوكوشا، والمصري وائل جمعة، والتوجولي إيمانويل إديبايور، والغاني أسامواه أجيان.ويشمل نظام التصفيات تقسيم 54 منتخبًا يمثلون قارة أفريقيا، إلى 9 مجموعات، وتشمل كل مجموعة 6 منتخبات يتأهل منها صاحب الصدارة مباشرة إلى كأس العالم.وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 تصنيفات بناء على آخر تصنيف دولي رسمي صادر عن الفيفا.وتلعب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات التسع، دورة الملحق الأفريقي لاختيار منتخب واحد يشارك في الملحق العالمي.ويتابع كووورة لحظة بلحظة مراسم قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.