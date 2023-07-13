بعد انتقاله لبرشلونة.. مارتينيز يثير الجدل بتصريح ضد مدريد

وقال مارتينيز، خلال الحفل: "من الرائع تحدثهم بصورة جيدة عني. منذ وصولي والمعاملة المقدمة لي رائعة. سعيد بكوني جزءًا من تلك الأسرة. أتيت للعمل وتقديم المساعدة من أجل الفوز بالألقاب".وعلق على أيامه الأولى في كامب نو: "أحاول التأقلم. أجريت الكثير من التدريبات والتقيت بأشخاص جدد. التقيت المدرب لكن لم يكن هناك الكثير من الوقت للتحدث بعمق. ما نقله لي هو الثقة. أنا في نادٍ عظيم، وهو يرحب بمساعدتي، وتشافي أظهر لي منذ الدقيقة الأولى رغبته في تواجدي هنا".وعن قلقه من تسجيله بالدوري الإسباني: "لا أشعر بالقلق تجاه أي شيء. من الدقيقة الأولى أخبروني بالوضع ولا يوجد شيء للقلق، علي التركيز على عملي".وبالنظر إلى عدد المرات التي كان قريبًا خلالها من التوقيع في السابق: "منذ سنوات عديدة، لكن هذا هو عالم كرة القدم. في يوم ما تكون هنا وفي آخر في مكان آخر، وكل لاعب يعرف ما يتوجب عليه فعله للتواجد في تلك الأماكن".أما عن كون برشلونة أفضل من ريال مدريد: "ليس هناك حاجة لقول نعم. أثبت برشلونة ذلك بالفعل العام الماضي، ولم لا يتم إثبات ذلك ثانية هذا العام".وعلق على كيفية إقناع تشافي له بالانضمام للفريق: "منذ المكالمة الأولى عندما أخبروني بمدى إمكانية انتقالي. لم أتردد، كما أن الكلمات التي حظيت بها من المدرب تساعد كثيرًا، عندما يهاتفك برشلونة فعليك اتخاذ الخطوة".وتطرق إلى دفاع برشلونة: "أعرف العمل الذي قدمه الفريق العام الماضي، وعانيت أمامهم بالفعل كمنافس، يملك البرسا خط دفاع قوي، أثبتوا ذلك وأتيت لتقديم الإضافة".وعن طموحه مع البرسا: "نريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، أنا طموح ولاحظت وجود رغبة للذهاب أبعد، ليس لدي شك في أننا سنبلي البلاء الحسن، نأمل في التتويج بألقاب أكثر من العام الماضي".أما عن تقدمه في العمر: "العمر لا يهم، هناك لاعبين أكبر مني ويلعبون في أعلى المستويات مع فريق رائعة، الأمر يتعلق بمدى شعور اللاعب".