"البرغوث" يتخذ قراراً مفاجئاً ضد سان جيرمان

وقرر ميسي مغادرة باريس فور انتهاء تعاقده في حزيران الماضي، مفضلا خوض تجربة جديدة خارج أوروبا بقميص إنتر ميامي.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن ميسي قرر التوقف عن متابعة حساب سان جيرمان بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".ويؤكد تصرف ميسي مدى عدم رضاه عن تجربته مع بطل فرنسا، التي لم يحقق خلالها ما كان يتوقعه عند انضمامه للفريق في صيف 2021.وعاش البرغوث، فترة عصيبة داخل ملعب حديقة الأمراء، تعرض خلالها لانتقادات لاذعة من النقاد، فضلا عن صافرات استهجان من جماهير الفريق.ومنذ رحيل ميسي عن سان جيرمان، خسر النادي الفرنسي أكثر من مليوني متابع لحسابه في "إنستجرام"، مما يدلل على تراجع شعبيته عالميا.