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صورة أثارت حيرة المتابعين.. اليك سر الانتفاخ الغريب في ركبتي ميسي

رياضة

2023-07-14 | 05:06
صورة أثارت حيرة المتابعين.. اليك سر الانتفاخ الغريب في ركبتي ميسي
1,071 مشاهدة

صورة أثارت حيرة المتابعين.. اليك سر الانتفاخ الغريب في ركبتي ميسي

السومرية نيوز – رياضة

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي دهشة متابعيه عندما نشر صورة له أثناء قضاء العطلة الصيفية قبيل انضمامه إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وشارك ميسي عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، صورة ظهرت فيها ركبتاه بطريقة غريبة ومثيرة للانتباه، إذ انتبه متابعو حساب النجم الأرجنتيني إلى وجود كتل غريبة أعلى قليلاً من ركبتيه؛ وهو ما دفعهم إلى التساؤل حول إذا ما كان يعاني من إصابة خطيرة.



وتساءل أحد المتابعين: "هل ركبتاك مُشوّهتان؟" وطرح ثاني سؤالاً آخر: "لماذا تبدو ركبتاك هكذا؟"

الإجابة جاءت من شبكة RAC1 الكتالونية التي طمأنت محبي اللاعب، وقالت إنه لا يوجد ما يدعو للقلق في حالة ميسي.

ما سر الانتفاخ الغريب في ركبتي ميسي؟
ووفقاً لـ"راك" فإن هذه الكتل في الواقع شيء جيد وتدل على الحالة الصحية الاستثنائية التي يتمتع بها ميسي، والعمل المذهل الذي قام به النجم الأرجنتيني في سعيه الحثيث لتقوية قدميه.

وعمل ميسي، على الدوام، على تقوية عضلات الفخذ الرباعية؛ لضمان استمراره في تقديم أداء بمستويات عالية لأطول فترة ممكنة، وهو الأمر الذي تسبب في ظهور هاتين الكتلتين.

وأضافت "راك" أن هذه الصورة بمثابة شهادة واضحة على مدى تفاني ميسي طوال مسيرته الكروية والذي جعله أحد أفضل اللاعبين في العالم والتاريخ رغم وصوله إلى عمر 35 عاماً.

هل تراجع أداء ميسي؟
احتفل ميسي بعامه السادس والثلاثين يوم 24 يونيو/حزيران 2023، وترى "راك" أنه رغم اقترابه من سن الـ40 فإن أداء اللاعب لم يتراجع على الإطلاق.

واستشهدت الشبكة على ذلك بالمستوى المذهل الذي قدمه "البرغوث" في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بتسجيله 7 أهداف، إضافة إلى العديد من التمريرات الحاسمة التي قاد من خلالها منتخب الأرجنتين للفوز بالمونديال للمرة الثالثة في التاريخ والأولى منذ عام 1986.

وتراجع مستوى ميسي مع باريس سان جيرمان في موسمه الأول، لكن "البرغوث" استعاد بريقه في موسمه الثاني وساهم في 41 هدفاً (سجل 20 وصنع 21) في 41 مباراة بجميع البطولات.

أكدت صحيفة mundodeportivo الإسبانية أن نادي إنتر ميامي سيقدّم ميسي بشكل رسمي يوم الأحد 16 يوليو/تموز 2023.

وستنطلق فعاليات تقديم ميسي عند الساعة 20:00 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (2:00 صباحاً بتوقيت إسبانيا، و3 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة من فجر الإثنين 17 يوليو/تموز 2023) على ملعب لوكهارت معقل إنتر ميامي.

ووصل ميسي إلى مدينة فلوريدا يوم الثلاثاء 11 يوليو/تموز 2023، استعداداً لظهوره لأول مرة بقميص إنتر ميامي.

وحسب التوقعات فإن ميسي سيلعب أول مباراة رسمية مع إنتر ميامي يوم السبت 22 يوليو/تموز 2023 عند الساعة 3:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضد كروز أزول في بطولة كأس الدوريات (بطولة تشارك فيها أندية من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك).

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