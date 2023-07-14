بالأسماء.. برشلونة تسعى للتخلص من 7 لاعبين دفعة واحدة

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة البارسا تسرع من خطواتها لبيع 3 لاعبين قبل أسبوع من انطلاق جولة الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية.وأشارت إلى أن النادي الكتالوني يتفاوض حاليا مع توتنهام سعيا لبيع المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت.وأضافت أن البارسا استقر أيضا على بيع لاعبه الشاب، أليكس كويادو، الذي يحظى باهتمام ريال بيتيس، وفريق آخر من اليونان.أما لاعب الوسط الإيفواري، فرانك كيسي، فهو يبدو الملف الأكثر تعقيدا، بعدما تقلصت فرص انتقاله إلى أحد الأندية السعودية، هذا الصيف.وكشفت الصحيفة الكتالونية، أن يوفنتوس يرغب في ضم كيسي، لكن عليه أولا بيع بعض لاعبيه، لإحداث توازن في ميزانية صفقاته.بخلاف هؤلاء الثلاثي، فإن تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، قد يصطحب بعض اللاعبين في جولة الفريق بأمريكا، لكن لن يتراجع عن فكرة الاستغناء عنهم.وتشمل هذه القائمة الرباعي سيرجينو دست، عبد الصمد الزلزولي، إيريك جارسيا ونيكو جونزاليس.