هل صرح عدنان درجال بأن الدوري العراقي سيكون أفضل من السعودي خلال 3 سنوات؟

لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الخبر مزيف، عند البحث للتحقق من صحة التصريح المتداول والمنسوب لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم (عدنان درجال) بشأن أن الدوري العراقي سيكون أفضل من الدوري السعودي خلال ثلاث سنوات، لم نجد مصدر يثبت صحة ذلك".وأضافت، "حيث لم يقم درجال بالإدلاء بذلك عبر لقاء صحفي معه او عبر حساباته الشخصية، كما لم تقم أي من وسائل الإعلام المحلية الرياضية بنقل مثل هكذا تصريح.وتابعت، "ايضًا نفى درجال صحة التصريح المنسوب له، بعد أن تواصلنا معه"، مؤكدًا على عدم إدلاءه بذلك.