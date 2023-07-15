دوري الكرة الممتاز.. الشرطة على موعد مع التتويج والجوية بانتظار "المعجزة"

ونجح القيثارة في الجولة السابقة بالحفاظ على فارق النقاط الذي يفصله عن أقرب منافسيه عقب تغلبه على الكهرباء بثنائية نظيفة، ليصبح على بعد خطوة واحدة من إحراز الدرع الثاني له توالياً.بدوره يسعى فرسان المملكة الى تأجيل أفراح البيت الشرطاوي معولين على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الهدف المنشود، إلا أن طموحاتهم ستصطدم بإمكانات الفريق الأخضر المدجج بالعناصر المميزة من المحليين والمحترفين.ويقف الشرطة في صدارة الترتيب برصيد (76 نقطة)، متفوقا على القوة الجوية الوصيف بفارق 4 نقاط، بينما يمتلك نفط ميسان (48 نقطة) في المركز الثاني عشر.من جانبه يحتاج الصقور الى معجزة للإبقاء على آماله بأحراز اللقب، لكونه مطالب بجمع 6 نقاط من مباراتيه المتبقيتين اليوم أمام زاخو، والجولة الأخيرة ضد نوروز، شرط تعثر الشرطة بالتعادل أو الخسارة في مواجهتي نفط ميسان والحدود.وفي لقاء آخر يخوض الطلبة صاحب المرتبة الرابعة مباراة صعبة عندما يلاعب نوروز، ويتطلع الانيق الى حصد النقاط الكاملة التي تقربه من المركز الثالث.ويرنو الكهرباء الى استعادة توازنه أمام الديوانية، إثر الخسارة التي تكبدها بمواجهة الشرطة في الجولة السابقة، وينظر الفريق البرتقالي لهذه المباراة بعين التعويض بهدف العودة للمربع الذهبي، في حين يعد اللقاء للأحمر الديواني بمثابة تحصيل حاصل، بعدما تأكد هبوطه رسميا للدرجة الأولى.ويشد الحدود الرحال لملاقاة دهوك في مباراة تبدو متساوية الحظوظ بين الطرفين.