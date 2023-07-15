"لم يستقر على تشكيلة ثابتة".. تحذيرات لكاساس من تكرار مصير كاتانيش

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وقاد حسن أحمد منتخبات العراق لجميع الفئات العمرية منذ 2004 ولغاية نهاية عام 2010، محققًا معها مسيرة جيدة وأرقامًا هامة.وقال أحمد إن "فترة التجربة والاختبارات حالة سلبية وستأخذ من وقت إعداد المنتخب العراقي، كنا نتوقع أن يجري كاساس تغييرًا جذريًّا من خلال بناء فريق مستقبلي يعتمد على لاعبين جدد وهذا كان مطلب الاتحاد العراقي والجماهير".وأضاف: "كاساس يجب عليه ومن الآن الاستقرار على التشكيلة؛ لأن الأمور أصبحت واضحة لديه، يجب أن يتخلى عن سياسة التجريب لأن مصيره سيكون مثل مصير المدرب الأسبق سريتشكو كاتانيش عندما لجأ إلى تغيير مراكز لعب اللاعبين رغم مرور ثلاث سنوات على قيادته للمنتخب العراقي"، بحسب